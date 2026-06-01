Puebla cierra Olimpiada CONADE 2026 con 121 medallas

La entidad poblana cierra una destacada participación en la Olimpiada CONADE 2026 con un total de 121 preseas: 16 de oro, 42 de plata y 63 de bronce, resultado del talento, disciplina y entrega de las y los deportistas poblanos que sobresalieron principalmente en Natación, Tae Kwon Do, Karate, Atletismo y Luchas Asociadas.

En Natación, Jolette Apanco García obtuvo medallas de plata y bronce en los relevos 4×100 libre y 4×100 combinado. Compartió que comenzó su preparación desde los cinco años y aseguró que, pese a las exigencias del alto rendimiento, cada competencia representa una oportunidad para superarse. Por su parte, Itzel Fortiz Pérez conquistó medalla de bronce y afirmó que el deporte abre oportunidades de crecimiento personal y profesional. Además, reconoció el respaldo que el Gobierno del Estado brinda a las y los atletas poblanos.

Alexa Lara García logró plata en relevo 4×100 combinado, además de dos preseas de bronce en relevo 4×100 libre y en la prueba individual de 50 metros pecho. Destacó que esta competencia fortaleció su nivel competitivo y mejoró sus marcas personales. Camila Ramírez Flores consiguió medalla de bronce en el relevo 4×100 combinado y plata en 4×100 libre. Señaló que enfrentó una competencia de gran nivel y atribuyó sus resultados a la constancia y dedicación que mantiene en cada entrenamiento.

Melisa Martínez Martínez sumó plata en 4×100 combinado, además de bronce en 4×100 libre, 4×200 libre y en las pruebas de 50, 100 y 200 metros mariposa. Expresó que cada medalla refleja años de esfuerzo y preparación, además reconoció los incentivos que fortalecen el desarrollo deportivo en Puebla. Máximo Domínguez Montes obtuvo tres medallas de plata en las pruebas de 50, 100 y 200 metros mariposa. Para él, el deporte representa disciplina, constancia y compromiso, además de una meta clara: competir en escenarios internacionales.

En Atletismo, Víctor Elías Mendoza Andreu, originario del municipio de Chietla, consiguió medalla de bronce en el relevo 4×400 sub-18. Con apenas ocho meses en esta disciplina, afirmó que el deporte transformó su vida y hoy forma parte esencial de su proyecto personal. Asimismo, Jayden Peña Sánchez ganó medalla de plata en la prueba de 2 mil metros sub-16. Reconoció la exigencia de la competencia y dedicó este logro a su familia, a quienes considera el principal impulso de su carrera deportiva.

El Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta Mier, fortalece el deporte como una herramienta de transformación social, inclusión y desarrollo integral, en congruencia con la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Con apoyos, incentivos y mejores condiciones para la preparación de las y los atletas, Puebla, desde la Secretaría de Deporte y Juventud y su titular Gaby “La Bonita” Sánchez, proyecta a una nueva generación de talentos que hoy colocan al estado entre los protagonistas de la Olimpiada CONADE.

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