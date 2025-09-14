Llevan deporte, cultura y servicios a San Jerónimo Caleras

En el corazón de San Jerónimo Caleras se llevó a cabo con éxito una nueva edición de la jornada Tejiendo Paz, una iniciativa de la Secretaría de Deporte y Juventud que reunió a cientos de familias en el zócalo de la junta auxiliar. El evento ofreció activaciones físicas, funciones de lucha libre y box, charlas de deporte, cultura y juventud, además de una amplia oferta de servicios sociales, educativos y económicos.

El gobernador Alejandro Armenta recorrió cada módulo, saludó a los vecinos acompañado de la secretaria de Deporte y Juventud, Gabriela “La Bonita” Sánchez, y del presidente municipal, José Chedraui. Subió al ring para convivir con deportistas, luchadores y ciudadanos, y reafirmó su compromiso de acercar el gobierno al pueblo, con acciones concretas. Destacó que estas jornadas permiten tramitar escrituras, acceder a talleres educativos, atender temas de seguridad y acercar servicios de salud, belleza y bienestar para todas las edades.

El gobernador Alejandro Armenta subrayó que en San Jerónimo se ejecutan 15 obras comunitarias que son administradas por comités ciudadanos, como parte del modelo de gobierno impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. También anunció la entrega de alarmas vecinales conectadas al C5i para reforzar la seguridad en esta zona, sumándose a las mil alarmas ya instaladas en el estado. Señaló que esta estrategia ha contribuido a disminuir en un 51 por ciento los feminicidios gracias a la implementación de casas de resguardo y centros de atención.

Mientras que la secretaria de Deporte y Juventud, Gabriela Sánchez, resaltó el valor del deporte como herramienta de transformación social. Invitó a niñas, niños y jóvenes a practicar actividades físicas y a soñar en grande. “Así como el deporte me cambió la vida, quiero que también transforme la suya”, expresó la campeona mundial de boxeo, quien agradeció al gobernador y a las dependencias por trabajar en conjunto para llevar estos servicios directamente a las comunidades.

Por su parte, el presidente municipal de la capital poblana, José Chedraui, reconoció el esfuerzo del Gobierno del Estado y subrayó que este tipo de jornadas evidencian el nuevo rostro de Puebla: uno que trabaja sin descanso, sin corrupción y de manera cercana. “Las juntas auxiliares ya no están en el abandono. Hoy sumamos fuerzas para que todas tengan acceso a infraestructura, seguridad, servicios y cultura”, afirmó.

La jornada Tejiendo Paz dejó un mensaje claro: en Puebla se construye paz desde el territorio, con cercanía, honestidad y compromiso. La participación ciudadana, el deporte y la cultura se convierten en puentes de confianza para seguir transformando el presente y futuro del estado.

Te recomendamos: