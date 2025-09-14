VIDEO: Socavón se “traga” camión de refrescos en Iztapalapa

Un camión repartidor de refrescos cayó este sábado 13 de septiembre en un socavón de aproximadamente 12 metros de largo, 8 de profundidad y 7 de ancho, en una calle de Iztapalapa, en la Ciudad de México.

El accidente ocurrió en la calle 4 esquina con avenida 5, colonia Renovación. Autoridades capitalinas y Protección Civil arribaron al lugar para acordonar la zona y realizar labores de atención.

En redes sociales se viralizó el momento en que el camión se hunde dentro del socavón, el cual fue provocado por una ruptura de un drenaje, de acuerdo con los primeros reportes.

Testigos relataron que la llanta trasera del vehículo abrió el socavón mientras trataba de avanzar, hasta caer por completo en la enorme oquedad. El conductor de la unidad resultó ileso.

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alaves Ruiz, acudió inmediatamente al lugar para coordinar acciones preventivas; además, confirmó que no hubo lesionados.

Tras el retiro de la unidad, el Gobierno de la CDMX informó que iniciarán las obras para reparar la vialidad afectada. Ante esto, recomendaron a la población evitar la zona.

Un camión repartidor de refresco se hundió en un socavón, en la colonia Renovación, en la delegación Iztapalapa.



La alcaldesa de la demarcación, Aleida Alavez Ruiz, espera que llegue una grúa tipo pluma para lograr la extracción del camión, para poder iniciar el diagnóstico de… pic.twitter.com/GaaWi0GcZ6 — La Silla Rota (@lasillarota) September 13, 2025

