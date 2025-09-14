Marcha antimigración en Londres reúne a más de 100 mil personas

Más de 100 mil personas participaron en una manifestación este sábado en Londres, Inglaterra, convocada por el activista de ultraderecha Tommy Robinson bajo el lema de “Unir al Reino”.

La marcha recorrió el centro de la capital británica, la cual estuvo marcada por lemas antimigrantes y consignas pidiendo la dimisión del primer ministro Keir Starmer.

Imágenes aéreas mostraron una multitud con banderas británicas e inglesas. Las autoridades movilizaron a más de mil agentes para contener a los manifestantes.

Nueve personas fueron detenidas por lanzar objetos a las fuerzas de seguridad. Entre los asistentes destacados de la extrema derecha estuvo el exasesor de Trump, Steve Bannon.

Robinson, cuyo nombre real es Stephen Yaxley-Lennon, afirmó que esta protesta es “el inicio de una revolución cultural” y que “la mayoría silenciosa dejará de ser silenciosa”.

Paralelamente, la organización Stand Up To Racism UK realizó una contramanifestación menor para apoyar a los solicitantes de asilo y rechazar el fascismo.

