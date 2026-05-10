Miembros de BTS sorprenden en función de lucha libre en la Arena México

Cuatro integrantes de la agrupación surcoreana BTS asistieron el viernes 9 de mayo a la función de lucha libre en la Arena México, durante su único día libre antes de los conciertos del sábado 9 y domingo 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.

JungKook, Jin, Jimin y Suga ocuparon las primeras filas del recinto conocido como la “Catedral de la lucha libre” para presenciar el combate estelar protagonizado por Místico y Bárbaro Cavernario.

Místico, quien se presentó ante el público usando una chamarra blanca con el logo de BTS en la espalda y las firmas de los cuatro miembros asistentes en el frente, protagonizó uno de los momentos más comentados de la velada.

Durante la pelea, Bárbaro Cavernario lanzó a Místico hacia los asientos donde se encontraban los cantantes, quienes mostraron gestos de sorpresa pero mantuvieron su apoyo al técnico e incluso confrontaron al rudo con ademanes de desaprobación.

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This is surreal! #BTS experiencing lucha libre in Mexico!😭😭🤣 pic.twitter.com/HtG6rrFBJu — BTS Charts News (@btschartsxdaily) May 9, 2026

Al término del combate, que Místico ganó tras aplicar “La Mística” a su oponente, el luchador se acercó a la barricada para abrazar a los cuatro idols.

Jimin, por su parte, fue visto usando una máscara del luchador mexicano y posteriormente compartió en redes sociales fotografías desde la Arena México. SUGA también publicó en Instagram un video de Místico sobre las cuerdas del ring, confirmando así la visita.

La presencia de BTS en la Arena México provocó una ola de reacciones entre aficionados al K-pop y seguidores de la lucha libre mexicana. Los artistas intentaron mantener un perfil bajo cubriendo parcialmente sus rostros con máscaras y capuchas, aunque fueron rápidamente reconocidos por sus fans.

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