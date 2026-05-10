Deep Purple publicará su álbum “Splat!” el 3 de julio

La agrupación británica Deep Purple publicará el próximo 3 de julio su vigésimo cuarto disco de estudio, titulado “Splat!”, bajo el sello earMUSIC.

El álbum, producido por Bob Ezrin (Pink Floyd, KISS, Alice Cooper), representa la continuación de “=1” de 2024 y fue grabado con la formación integrada por Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey y Simon McBride capturando la energía en vivo que caracteriza a la banda. En un comunicado de prensa, el trabajo fue descrito como “el disco más potente de Deep Purple en muchos años“.

El vocalista Ian Gillan declaró: “Tengo que decir que ahora hemos vuelto por todo lo alto con un repertorio que encaja perfectamente con temas como ‘Highway Star’, ‘Smoke on the Water’ o ‘Lazy’, con la dinámica, el equilibrio y la diversión de la música que compusimos entre 1969 y 1973”.

Deep Purple are thrilled to announce their new studio album SPLAT! Out on July 3rd on @earMUSICedel.



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📷 Olaf Heine



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Añadió que “la situación actual de esta formación de Deep Purple se parece mucho a una versión muy ‘actual’ de cómo era Deep Purple en los setenta“.

El disco, que consta de 13 canciones, presenta un concepto que aborda el fin de la humanidad como una metamorfosis que trasciende la existencia física, explorando la transformación de los humanos más allá de lo físico; la idea central fue aportada por el propio Gillan.

“¡Splat!” será el primer lanzamiento de la banda desde 2024 y recupera la esencia clásica que marcó su etapa entre finales de los sesenta y principios de los setenta. El concepto del álbum se irá revelando con más detalle en las semanas previas a su lanzamiento, y estará disponible en múltiples formatos físicos.

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