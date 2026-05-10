“Te cae la voladora”; lanzan campaña contra tráfico ilegal de aves

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó una nueva campaña de concientización dirigida a la ciudadanía para desincentivar la demanda de pericos, loros y guacamayas como mascotas, al considerar que el centro del tráfico de especies es la tenencia en casa.

Bajo los lemas “Si no me dejas volar… ¡te cae la voladora!”, “Si yo voy a una jaula… ¡tú te vas al bote!” y “Si me llevas a tu casa… ¡te llevan al baile!”, la dependencia busca invitar a la población a no formar parte de este delito.

En México se distribuyen 22 especies de psitácidos, cuyas poblaciones han disminuido en las últimas tres décadas debido a la captura ilegal y a la destrucción de sus hábitats naturales.

Aunque están protegidas por las leyes mexicanas, estas aves constituyen el grupo más afectado por el tráfico ilegal de especies en el país. De marzo a mayo, época de anidación de la mayoría de estos ejemplares, el comercio ilegal se dispara.

Aunque los cuides y los alimentes, tener guacamayas, loros y pericos en tu casa es un delito.



Estas aves están en peligro y necesitan vivir en libertad, entre sus semejantes.



No seas parte de la cadena delictiva.

Infórmate. Denuncia. Protege.https://t.co/kpRr3kY6Fk pic.twitter.com/yzkCmc8LdO — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) May 8, 2026

¿Qué consecuencias sufren las aves?

Las crías nacen sin plumas y requieren cuidado parental durante al menos tres meses, además de un periodo prolongado en “guarderías” con otros ejemplares jóvenes. La captura durante esta etapa compromete seriamente su probabilidad de supervivencia.

La vida en cautiverio les provoca escaso crecimiento físico y sufrimiento que se manifiesta en depresión, anorexia y arrancamiento de plumas.

La mala alimentación y la falta de higiene durante la captura ilegal aumentan la probabilidad de enfermedades, además, la decoloración o el teñido de plumas para hacerlos parecer de otra especie les provoca daños en el crecimiento de la pluma, úlceras por quemaduras, intoxicaciones, problemas respiratorios y ceguera.

La Profepa hizo un llamado a no ser cómplice del tráfico ilegal en ninguno de sus eslabones: extracción, acopio, transporte, distribución, comercio y posesión, y señaló que sin demanda de mascotas se acaba la extracción ilegal.

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