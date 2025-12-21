Amarrado y sin garras, Profepa rescata a león en Nayarit

Renato León A.
El animal fue encontrado amarrado de un árbol.

Un león de aproximadamente dos años de edad fue rescatado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) luego de ser localizado amarrado a un árbol en un predio agrícola de Ixtlán del Río, Nayarit. El felino se encontraba en una zona dedicada al cultivo de agave, un entorno totalmente ajeno a su hábitat natural.

Durante la inspección inicial, las autoridades constataron que el animal no contaba con garras y presentaba laceraciones visibles en el cuello, producto del encadenamiento. Tras su aseguramiento, el ejemplar fue trasladado a un recinto especializado para recibir atención médica y resguardo adecuado.

La Profepa indicó que ya inició una investigación para determinar el origen del león, establecer si contaba con identificación oficial y esclarecer si era mantenido de manera irregular en la región. El objetivo es deslindar responsabilidades por el presunto abandono y las condiciones en las que fue hallado.

El hallazgo activó los protocolos de seguridad y manejo correspondientes, dado el riesgo que representaba tanto para la población local como para la integridad del propio animal.

