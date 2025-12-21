Amarrado y sin garras, Profepa rescata a león en Nayarit

Un león de aproximadamente dos años de edad fue rescatado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) luego de ser localizado amarrado a un árbol en un predio agrícola de Ixtlán del Río, Nayarit. El felino se encontraba en una zona dedicada al cultivo de agave, un entorno totalmente ajeno a su hábitat natural.

Durante la inspección inicial, las autoridades constataron que el animal no contaba con garras y presentaba laceraciones visibles en el cuello, producto del encadenamiento. Tras su aseguramiento, el ejemplar fue trasladado a un recinto especializado para recibir atención médica y resguardo adecuado.

Con respecto a la noticia sobre la presencia de un león en un campo de agave, la Profepa informa que el ejemplar fue localizado amarrado a un árbol, aparentemente abandonado, en un predio de #Nayarit. El felino, de aproximadamente dos años de edad, no presentaba garras al… pic.twitter.com/nevCjaeAnW — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) December 19, 2025

La Profepa indicó que ya inició una investigación para determinar el origen del león, establecer si contaba con identificación oficial y esclarecer si era mantenido de manera irregular en la región. El objetivo es deslindar responsabilidades por el presunto abandono y las condiciones en las que fue hallado.

El hallazgo activó los protocolos de seguridad y manejo correspondientes, dado el riesgo que representaba tanto para la población local como para la integridad del propio animal.

