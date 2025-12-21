Graban escena de contenido “para adultos” en tumba de Camilo Sesto

Una grabación realizada en la tumba del cantante Camilo Sesto en el cementerio de Alcoy ha generado una intensa polémica en España, después de que se difundiera que las imágenes forman parte de una serie de contenido para adultos.

El tema, que rápidamente se viralizó en redes sociales, fue señalado por numerosos usuarios y por la propia familia del artista como una grave falta de respeto a su memoria y legado.

Según informó el diario español “Información”, las escenas fueron filmadas en el cementerio de San Antonio Abad de Alcoy y pertenecen a una producción de temática LGBT+. Aunque no se grabaron actos sexuales explícitos en el lugar, el mausoleo de Sesto aparece claramente en las imágenes.

La reacción más contundente provino del entorno familiar del cantante. En declaraciones a la cadena Telecinco, la familia expresó su indignación y su intención de exigir explicaciones y una disculpa pública a las autoridades. “Como os podéis imaginar, nos han dicho que están indignados“, relató el periodista Pello Moriones.

Frente a las acusaciones, el ayuntamiento de Alcoy negó rotundamente haber autorizado una grabación de contenido para adultos.

La concejala de Turismo, Lorena Zamorano, explicó que la productora solicitó el permiso para rodar una “webserie de carácter introspectivo y de duelo” destinada a YouTube, sin mencionar su vínculo con el cine adulto. El consistorio municipal reconoció que se tramitó una solicitud de rodaje, y no descartó emprender acciones legales contra la productora.

El cantante, reconocido mundialmente por éxitos como “Vivir así es morir de amor”, fue trasladado a este mausoleo en Alcoy junto a sus padres hace apenas tres meses, según su deseo expreso en vida.

