Inversión de mil 634 mdp ha fortalecido al campo poblano

El campo poblano se consolida como un sector estratégico para el desarrollo económico y social del estado, con una inversión histórica de 1 mil 634 millones de pesos, destinada a fortalecer integralmente el sector primario y sus cadenas productivas, a 372 días de gobierno, así lo informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Esta política pública impulsa un modelo de desarrollo rural con enfoque humanista y de justicia social, centrado en la organización comunitaria, la innovación productiva, la igualdad sustantiva y la sostenibilidad ambiental, tal como da ejemplo de ello el gobernador Alejandro Armenta. Asimismo, promueve la transición de un modelo basado únicamente en la producción primaria hacia uno orientado al valor agregado, la agroindustria y la economía solidaria.

Uno de los programas más emblemáticos, es Seguridad para el Campo Poblano, mediante el cual se instalaron 27 módulos de maquinaria agrícola en microrregiones estratégicas del estado. Estos módulos están integrados por 136 tractores, 4 alzadoras, 3 trilladoras, 4 cosechadoras, 49 drones agrícolas y 525 implementos, con una inversión de 300 millones de pesos.

Gracias a esta acción, en su primera etapa se beneficiaron más de 39 mil 500 productoras y productores, para la atención a 53 mil 318 hectáreas, principalmente en zonas de temporal.

En materia de insumos estratégicos para la producción, se entregaron paquetes de insumos orgánicos a 40 mil 28 productores de 212 municipios, con una inversión superior a 295.9 millones de pesos, que fortalecieron cultivos prioritarios como granos básicos, sorgo, frijol y cítricos.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, reafirma su compromiso con el sector primario, en congruencia con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, que otorga prioridad al campo como pilar para la construcción de la soberanía alimentaria del país. Se trabaja con humanismo y justicia social para las y los productores que, día con día, fortalecen y transforman el campo poblano.

