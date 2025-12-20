Pepe Chedraui celebra evento “Vive la Navidad en Chapulco”

Con el objetivo de fomentar la convivencia familiar y comunitaria, así como fortalecer el sentido de pertenencia y el cuidado del entorno, el presidente municipal, Pepe Chedraui, encabezó el evento “Vive la Navidad en Chapulco”, una celebración que reunió a más de 2 mil 500 poblanas y poblanos en el parque Centenario Laguna de Chapulco.

Esta jornada forma parte de las acciones impulsadas por la Secretaría de Medio Ambiente a través del programa “Vive tus Parques, Vive Imparable”, con el fin de promover el uso recreativo y seguro de los parques municipales y fortalecer el compromiso ciudadano con su cuidado y preservación.

Durante su mensaje, el presidente municipal, Pepe Chedraui, destacó la importancia de estos programas en beneficio de niñas, niños, adolescentes y personas de la tercera edad para que disfruten los espacios públicos durante esta temporada.

“Quiero agradecerles a ustedes por estar acá con nosotros para divertirnos un rato con la piñata, con el ponche con los buñuelos y bueno estar un ratito en familia en estas fechas navideñas”, dijo.

Por su parte, Jesús Alejandro Cortés Carrasco, director general del DIF Puebla Capital reconoció el esfuerzo del Gobierno de la Ciudad de Puebla de priorizar espacios de sana convivencia en estas épocas para regalar momentos de unión, cercanía y alegría para las familias poblanas.

Durante el evento, las familias asistentes disfrutaron de música, espectáculos de arte circense y actividades recreativas y ambientales en un ambiente familiar y seguro, reconociendo el valor de los espacios públicos como puntos de encuentro y cohesión social.

Al hacer uso de la palabra, el secretario de Medio Ambiente, Iván Herrera, destacó el compromiso de la dependencia para fortalecer el trabajo en territorio, acercar las políticas ambientales a las colonias y priorizar la atención directa a la ciudadanía, especialmente en zonas históricamente rezagadas. Subrayó que el cuidado del medio ambiente es una responsabilidad colectiva y una inversión en el bienestar de las futuras generaciones, e hizo un llamado a renovar el compromiso por la transformación de Puebla desde sus comunidades.

Con este tipo de acciones, el Gobierno de la Ciudad, reafirma su compromiso con el fortalecimiento del tejido social, la protección del medio ambiente y la recuperación de los espacios públicos como ejes para el bienestar de la ciudad.

