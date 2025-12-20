Armenta entrega 50 unidades a la Fiscalía General de Puebla

En respaldo a mujeres y hombres que sostienen la procuración de justicia y ponen al centro a las y los poblanos, el gobernador Alejandro Armenta encabezó la entrega de 50 unidades a la Fiscalía General. “Una fiscalía fuerte requiere insumos, coordinación y liderazgo directo”, expresó.

El mandatario poblano anunció una nueva entrega de 50 vehículos para febrero de 2026, incluidos cinco para el Servicio Médico Forense (SEMEFO); además estableció el compromiso de hacer una revisión presupuestal para incorporar a 100 ministerios públicos. Reiteró que gobernar implica prevenir, anticipar riesgos y comunicar con claridad, siempre con respeto a la autonomía de la institución.

El gobernador subrayó que la seguridad avanza con trabajo diario y articulación de los tres órdenes de gobierno. Señaló que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mantiene atención permanente al tema mediante mesas de seguridad y recomendaciones claras a las y los gobernadores para asumir la conducción personal. En ese marco, Puebla reforzó la coordinación regional, actualizó marcos legales y consolidó acciones con resultados medibles.

La fiscal general del Estado, Idamis Pastor, agradeció el respaldo institucional y subrayó que la entrega de las unidades representa un punto de inflexión para la procuración de justicia en Puebla. Señaló que desde 2013 no se registraba una ampliación presupuestal de esta magnitud, lo que permitirá comenzar a abatir rezagos históricos en recursos materiales y humanos.

Destacó que los nuevos vehículos mejorarán los tiempos de respuesta, ampliarán la cobertura en las regiones y brindarán condiciones más seguras al personal ministerial, pericial y de investigación, cuya labor exige presencia permanente en territorio.

Por último, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar, al reconocer el liderazgo de la fiscal, reafirmó que el gobierno estatal que encabeza Alejandro Armenta, cumple con el compromiso de apoyar a las y los trabajadores de la Fiscalía con equipo y vehículos, lo que evita que usen sus propios recursos en los recorridos que realizan por territorio poblano.

Te recomendamos: