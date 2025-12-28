Más de 350 niños asisten al Festival Navideño “Por Amor a Puebla”

Más de 350 niñas y niños de distintas microrregiones de Puebla han disfrutado la experiencia del Festival Navideño “Por Amor a Puebla”, en su semana de apertura del 20 al 28 de diciembre, a través de visitas implementadas por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF).

Las y los asistentes fueron originarios de juntas auxiliares de la Ciudad de Puebla, así como de los municipios de Cuautlancingo, San Martín Texmelucan, Amozoc, San Miguel Xoxtla, Tepeaca y Libres, quienes tuvieron la oportunidad de acercarse a la magia de la Navidad en un entorno seguro y con armonía, gracias a la sensibilidad y compromiso de la presidenta del patronato del SEDIF, Ceci Arellano.

Las infancias acudieron acompañadas por 162 personas adultas, con quienes recorrieron la villa iluminada, disfrutaron de los spots navideños para tomarse fotografías, una experiencia inmersiva 360°, así como de la pista y el tobogán de hielo. Estas acciones buscan que las familias vivan momentos de alegría compartida, acorde a los principios de igualdad y humanismo que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y que en Puebla promueve el gobernador Alejandro Armenta.

El Festival Navideño “Por Amor a Puebla”, en su segundo año consecutivo, se consolida como un espacio de encuentro, convivencia y celebración que acerca experiencias significativas a niñas, niños y sus familias, especialmente a quienes más lo necesitan, para fortalecer el sentido de comunidad durante estas fechas decembrinas.

A través del Sistema Estatal DIF, el Gobierno del Estado continúa con el impulso de iniciativas que fomentan la unión familiar, la inclusión y el bienestar social, con la convicción de que compartir momentos de alegría también es una forma de construir un Puebla más humano, solidario y cercano a su gente.

