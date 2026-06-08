Puebla impulsa el desarrollo del auto eléctrico Olinia

Puebla se posiciona como protagonista de la transformación tecnológica de México al concentrar el desarrollo científico y tecnológico del proyecto Olinia, el primer vehículo eléctrico diseñado y ensamblado totalmente por talento nacional, una iniciativa estratégica impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer la soberanía industrial y tecnológica del país.

Desde abril de 2025, el estado alberga la base tecnológica del proyecto, donde más de 80 especialistas del Tecnológico Nacional de México, campus Puebla, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) participan desde el diseño, investigación, desarrollo de prototipos y validación de tecnologías que dan vida al primer automóvil eléctrico mexicano.

El proyecto representa uno de los esfuerzos más ambiciosos en materia de innovación nacional, ya que contempla la creación de un vehículo eléctrico compacto, eficiente y accesible, con tecnología desarrollada desde cero en México y con capacidad para responder a las necesidades de movilidad de las familias mexicanas.

El coordinador de Olinia, Roberto Capuano Tripp, destacó que Puebla desarrolla actividades clave para el futuro del proyecto; señaló que la planta especializada para la producción de baterías que albergará la entidad poblana fortalecerá la capacidad tecnológica de México y permitirá avanzar hacia una cadena de valor nacional en el sector automotriz eléctrico. Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador Alejandro Armenta Mier y del director general del Tecnológico Nacional de México, Ramón Jiménez.

Al respecto, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, reconoció la participación del estado en 15 proyectos estratégicos nacionales enfocados en el fortalecimiento de la capacidad científica, tecnológica e industrial del país.

En este proceso, la subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación de la dependencia federal, Celina Peña Guzmán, explicó que el Gobierno del Estado de Puebla ha contribuido a la vinculación entre instituciones académicas, centros de investigación y organismos tecnológicos para fortalecer el desarrollo de Olinia y otros proyectos de alto impacto.

A la par de este esfuerzo, el Gobierno del Estado impulsa iniciativas complementarias como el Centro de Diseño de Semiconductores Kutsari, ubicado en Cholula, así como la instalación de la empresa paraestatal Yancuilotl, proyectos que fortalecen un ecosistema tecnológico orientado a sectores estratégicos para el futuro de México.

El gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que la entidad vive una etapa histórica en materia de innovación y desarrollo científico, que la coloca como el Silicon Valley de México gracias a las científicas, científicos, instituciones y al talento que existe en el estado, para realizar proyectos que generen bienestar, crecimiento económico y desarrollo tecnológico.

Con Olinia, el gobierno federal, en plena coordinación con el estatal, concreta una estrategia nacional que busca convertir el conocimiento científico en innovación productiva, fortalecer la industria nacional y abrir nuevas oportunidades para las futuras generaciones.

Te recomendamos: