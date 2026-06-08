UDLAP presenta el Diplomado internacional en “Cultura de paz y liderazgo social”

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), la mejor Universidad Privada de México, en colaboración con la Fundación Rigoberta Menchú, presentó el Diplomado “Cultura de Paz y Liderazgo Social”, un programa académico y único con reconocimiento y proyección internacional que busca el fortalecimiento del liderazgo comunitario y la construcción de sociedades más pacíficas e incluyentes.

Durante la presentación oficial, la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, destacó la importancia de vincular el conocimiento académico con la experiencia social para generar propuestas que contribuyan a enfrentar los desafíos contemporáneos.

“Tenemos muchas ideas, pero si no contamos con una plataforma científica, intelectual y académica, nos cuesta más sistematizar y validar nuestros métodos de trabajo y nuestras propuestas educativas”, señaló.

La activista guatemalteca explicó que la cultura de paz debe entenderse como una filosofía integral que incorpora diversos saberes, principios y formas de conocimiento capaces de contribuir a la formación de nuevas generaciones de líderes.

Por su parte, René Alejandro Lara Díaz, vicerrector de Investigación, Posgrado y Extensión de la UDLAP, subrayó que la iniciativa responde al compromiso de la institución con la formación de personas que puedan incidir de manera real y positiva en la sociedad.

En su oportunidad, Maya Rigoberta Pérez Menchú, directora de la asociación Menchú Tum, Hacia una Cultura de Paz, explicó que el programa de 137 horas abordará temas relacionados con la comunicación asertiva, liderazgo comunitario, innovación tecnológica, inteligencia artificial, humanismo y transformación social.

El diplomado también contempla conferencias magistrales impartidas por Rigoberta Menchú y especialistas invitados, quienes compartirán experiencias y herramientas para fortalecer las capacidades de liderazgo de las y los participantes.

Las inscripciones al diplomado estarán abiertas durante lo que resta del mes de junio y se espera que inicien cursos el próximo 4 de julio.

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