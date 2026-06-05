FIFA presenta nueva ceremonia previa a partidos del Mundial 2026

La FIFA presentó una nueva ceremonia previa a los partidos de la Copa del Mundo 2026, que modificará uno de los rituales más tradicionales del fútbol internacional. La innovación se estrenará el próximo 11 de junio durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica, en el Estadio Ciudad de México.

Según el organismo, todos los futbolistas convocados, incluidos los suplentes, se colocarán alrededor del círculo central antes de la interpretación de los himnos nacionales.

La ceremonia incorporará además pancartas gigantes con las banderas de los países participantes y un ingreso al campo a través de un arco especial cerca del túnel de vestidores.

La medida busca que los aficionados presentes en el estadio tengan una visión completa del espectáculo desde cualquier ubicación, ofreciendo una experiencia más visual e inclusiva para todos los asistentes.

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FIFA to debut fan-centric pre-match ceremony at FIFA World Cup 2026™



Every player selected in the matchday squad will step into the spotlight to gather around the centre circle banner for the national anthems, ensuring that every individual – not just the starting XI –… pic.twitter.com/HZCQ5IMPFd — FIFA Media (@fifamedia) June 4, 2026

A diferencia de formatos recientes, no se anunciarán los nombres de los jugadores uno por uno, en su lugar, los futbolistas ingresarán al campo acompañados por niños antes de colocarse alrededor del círculo central.

Tras la interpretación de los himnos, los equipos continuarán con los procedimientos habituales, como el saludo protocolario, las fotografías oficiales y el sorteo entre los capitanes para definir campo y saque inicial.

La FIFA anticipó que la ceremonia continuará evolucionando a lo largo del torneo, efectos visuales como humo de colores y espectáculos de fuego artificiales en fases posteriores. Según el presidente Gianni Infantino, reunir a jugadores y árbitros alrededor del círculo central durante los himnos busca transmitir un mensaje de unidad y orgullo compartido entre equipos y aficionados.

La Copa del Mundo 2026 será histórica, al ser la primera organizada por tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

Editor: Edgar Espinoza

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