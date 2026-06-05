México golea en su último partido previo al Mundial 2026

La Selección Nacional de México tuvo su último partido de preparación rumbo al Mundial, con victoria de 5-1 contra Serbia. El partido amistoso se llevo acabo en el Estadio Nemesio Diez en Toluca.

En el estadio hubo una afición entregada y un buen ambiente, el equipo dirigido por Javier Aguirre se vio con una buena ambición, carácter y determinación, esto es importante, ya que juegan el partido de inauguración el próximo 11 de junio.

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El equipo Serbio abrió el marcador al minuto 19 con gol de Petar Stanic, pero la selección reaccionó y empató al minuto 34 gracias a Johan Vásquez, con este gol las gradas se llenaron de emoción; antes del descanso México le dio la vuelta con un autogol de Stefan Bukanac al minuto 45+2.

Victoria para cerrar nuestra preparación, Incondicionales 🤩🇲🇽



Vencimos a Serbia y vamos por el esperado debut el 11 de junio. 🫶🏟️#SomosMéxico 💚🤍❤️ | #ÚltimaEscala | @ATTMx



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En la segunda mitad la selección siguió siendo ofensiva y amplió la ventaja al minuto 57 con anotación de Raúl Jiménez, el mexicano respondió en un momento importante del partido. La goleada empezó al minuto 71 con otro autogol de Adem Avdic con esto el marcador iba 4-1. Luis Chávez firmó el último gol de la victoria con un golazo al minuto 90.

Con este resultado la selección muestra que buscará representar con orgullo a millones de mexicanos. La dirección de Javier Aguirre concluye la preparación con ilusión de hacer un buen papel en el torneo.

Ahora su prioridad es el partido que tienen el próximo 11 de junio, fecha en la que comenzará la etapa mundialista para el combinado tricolor. Un torneo histórico, especial e irrepetible, en el que México volverá a abrir las puertas de su casa al mundo y buscará escribir nuevas páginas de gloria frente a su afición.

Esta es la tercera vez en la historia que México será sede del gran fiesta del Mundial de fútbol.

Editor: Diego González

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