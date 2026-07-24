Pável Gaspar reconoce a graduados del IEEA en Ixcamilpa

El diputado Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, asistió como invitado a la ceremonia de graduación de alumnas y alumnos del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), realizada en la comunidad de Buena Vista de Zapata, perteneciente al municipio de Ixcamilpa de Guerrero, donde reconoció el esfuerzo de quienes concluyeron sus estudios de educación primaria.

Pável Gaspar señaló que la educación transforma vidas y representa una oportunidad para todas las personas, sin importar la edad, por lo que felicitó a las y los graduados por concluir una etapa importante de su formación académica.

Asimismo, destacó el impulso del Gobierno del Estado a las políticas públicas orientadas a ampliar el acceso a la educación en las comunidades más alejadas, con el propósito de garantizar este derecho en todas las regiones y evitar que las oportunidades se concentren únicamente en las zonas metropolitanas.

El diputado afirmó que el Congreso del Estado seguirá siendo un aliado de la educación, impulsando herramientas legislativas que fortalezcan las acciones del Ejecutivo y permitan que más personas ejerzan plenamente su derecho a aprender y superarse.

Finalmente, el legislador destacó la labor que realiza el Instituto Estatal de Educación para Adultos y agradeció el trabajo de su director general, Andrés Morales Zayas, así como del personal que recorre las distintas regiones de la entidad para acercar oportunidades educativas a la población.

Durante el acto protocolario estuvieron presentes el director general del Instituto Estatal de Educación para Adultos, Andrés Morales Zayas; el presidente auxiliar de Buena Vista de Zapata, Filiberto Mejía García; el comisariado ejidal, Reynulfo Téllez Pérez; así como autoridades municipales y estatales.

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