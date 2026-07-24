Zacatlán vivirá 84 Gran Feria de la Manzana del 7 al 16 de agosto

Del 7 al 16 de agosto, Zacatlán vivirá la 84 Gran Feria de la Manzana, una festividad que enaltece las tradiciones, historia, cultura y riqueza del Pueblo Mágico, por lo que están abiertas las puertas para las y los visitantes.

En rueda de prensa, la presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez; el subsecretario de Desarrollo Turístico del Estado, Carlos Márquez; Meztli Linette, reina de la 84 Gran Feria de la Manzana; Arleen Balderas, director de Fomento Económico y Turismo y Teresita Espinosa, integrante del Comité de Feria, presentaron la cartelera que tendrá lugar del 7 al 16 de agosto con más de 200 eventos artísticos, culturales y deportivos.

Al respecto, la presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez agradeció al gobernador Alejandro Armenta y a la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López Malo por el espacio, para invitar a las y los poblanos a esta feria que es un referente en el Estado.

Mencionó que la Feria de Zacatlán se distingue por las tradiciones que la engloban, como el 15 de agosto, Día de la Virgen de la Asunción, patrona de los fruticultores, cuya procesión ha sido galardonada con premios internacionales de turismo.

De la misma forma, invitó a las y los poblanos a disfrutar del tradicional desfile de carros alegóricos, donde se regalan manzanas a todas y todos los visitantes. E indicó que la feria la hacen las y los zacatecos con mucho cariño, ya que es motivo de reunión familiar, de unión y amistad.

Por su parte, Carlos Márquez felicitó a Bety Sánchez por impulsar las tradiciones de Zacatlán a través de su feria. Dijo que el legado histórico y cultural es la mayor riqueza de un municipio.

En tanto, Arleen Balderas, directora de Fomento Económico y Turismo de Zacatlán, destacó que se espera una visita de 200 mil visitantes, con una derrama económica estimada de 300 millones de pesos.

Asimismo, Teresita Espinosa habló de la cartelera artística, cultural y deportiva, resaltando el sábado 8 de agosto, con la coronación de Meztli Linette 1ra, reina de la 84 Gran Feria de la Manzana, que estará amenizada por el 90’s Pop Tour.

También destacó la presentación de Yuridia el 15 de agosto en el Recinto Ferial y para la clausura de la feria, Cañaveral en la explanada del Palacio Municipal.

Finalmente, Meztli Linette invitó a las y los poblanos a asistir a la feria y enamorarse de las tradiciones de Zacatlán.

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