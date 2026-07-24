Cuautlancingo tendrá parque temático de dinosaurios

Con una inversión cercana a los 13 millones de pesos, el presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, inició la modernización del Parque Recreativo El Ameyal, obra que contempla la construcción de una zona con temática de dinosaurios, con el propósito de fortalecer la convivencia familiar, impulsar el turismo y ampliar las opciones de recreación familiar.

El edil indicó que los trabajos abarcarán una superficie de 10 mil metros cuadrados y beneficiarán a más de 43 mil habitantes, gracias a la renovación de la infraestructura recreativa, deportiva y de las áreas verdes del parque.

Durante su mensaje, destacó que la recuperación de espacios públicos forma parte de una estrategia para fortalecer el tejido social y brindar a niñas, niños y jóvenes lugares seguros para su desarrollo.

“Queremos que las familias tengan espacios dignos para convivir. Invertir en parques y áreas recreativas también es una forma de prevenir la violencia, fortalecer la comunidad y ofrecer mejores oportunidades para nuestras niñas y nuestros niños”, expresó.

El proyecto contempla la instalación de 14 figuras de dinosaurios, algunas con movimiento, además de la rehabilitación de áreas infantiles, zonas de convivencia y espacios recreativos, con el objetivo de convertir al Parque en un nuevo punto de encuentro para las familias de Cuautlancingo y de la zona metropolitana.

Omar Muñoz señaló que esta obra forma parte del proceso de transformación que vive Cuautlancingo, el cual incluye el proyecto de cableado subterráneo en el primer cuadro de la ciudad, infraestructura incluyente, nuevo alumbrado público y espacios destinados a la cultura, el deporte y la recreación.

Asimismo, anunció que en las próximas semanas iniciarán nuevas obras de infraestructura, educación y salud, entre ellas la construcción del Centro Deportivo Cuautlancingo, nuevos planteles educativos y diversas obras hidráulicas que fortalecerán el desarrollo del municipio.

Finalmente, el presidente municipal afirmó que este tipo de obras elevan la calidad de vida de las familias, fortalecen el tejido social e impulsan a Cuautlancingo como un municipio con infraestructura moderna, atractiva y orientada al bienestar de la población.

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