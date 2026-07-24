Lupita Cuautle inicia rehabilitación de espacios escolares en Tlaxcalancingo

Con el compromiso de fortalecer los espacios educativos y brindar mejores condiciones para el desarrollo de la niñez sanandreseña, la presidenta municipal, Lupita Cuautle, encabezó el inicio de la obra de rehabilitación de espacios administrativos en la Escuela Primaria “Justo Sierra” en la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo.

Durante el acto protocolario, la edil enfatizó que, tras un esfuerzo de gestión y diálogo constante, el Ayuntamiento logró destrabar los permisos técnicos necesarios para hacer realidad este proyecto, atendiendo una necesidad histórica del plantel, cuyas instalaciones resultaron afectadas tras el sismo de 2017.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Edgar Perea Rojas, mencionó que los trabajos contemplan la construcción de 2 bodegas administrativas, el suministro y colocación de 36.80 m² de piso de loseta cerámica, aplicación de 246 m² de pintura vinílica, 7.79 m² de cancelería de aluminio con cristal de 6 mm y red de bajadas pluviales.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso social, transformando los espacios educativos en lugares que fomenten la convivencia, el aprendizaje y el orgullo comunitario.

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