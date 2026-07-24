Intentan linchar a presunto ladrón en Huaquechula; incendian tres patrullas

Un intento de linchamiento se presentó la tarde de este jueves en el municipio de Huaquechula tras un presunto robo de tráiler, hecho que generó una fuerte movilización de elementos de seguridad.

El hecho ocurrió en la comunidad de Soto y Gama, después de que habitantes retuvieran a un hombre señalado por su presunta participación en el robo de un tráiler.

Los primeros reportes señalan que el presunto responsable fue localizado por pobladores tras el supuesto hurto de la unidad de carga, situación que provocó la concentración de un importante número de personas en el lugar.

Elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal, personal militar y la Guardia Nacional llegaron al lugar.

#Seguridad 🚨🚨 Pobladores de Huaquechula incendiaron tres patrullas debido a la inconformidad que existe en la comunidad ante la ola de violencia que les azota. Además, reclaman la supuesta liberación de un presunto delincuente ligado al robo de un tractocamión.



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La tensión aumentó rápidamente, derivando en un intento de linchamiento. Las corporaciones de seguridad implementaron un operativo para resguardar la integridad física del individuo y evitar que la situación escalara a consecuencias mayores.

La intervención coordinada de las autoridades permitió que el señalado fuera puesto bajo protección y posteriormente trasladado para quedar a disposición de la autoridad competente, quien será la encargada de realizar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica conforme a derecho.

Ante la situación, desde las 18:00 horas se mantiene una mayor presencia de elementos militares y policiales en el centro de Cacaloxuchitl, con el objetivo de preservar el orden público, prevenir nuevos actos de violencia y brindar tranquilidad a la población.

Queman tres patrullas

Pobladores del municipio incendiaron tres patrullas debido a la inconformidad que existe en la comunidad ante la ola de violencia que les azota.

Además, reclaman la supuesta liberación del presunto delincuente ligado al robo del vehículo pesado.

Según los ciudadanos, la regional de Gobernación, Miriam Celina Hernández había prometido llegar a mediar la situación, pero al ser plantados decidieron vandalizar las unidades oficiales, dos pertenecen a la policía estatal y una tercera a la municipal.

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