Surge socavón en colonia Tepeyac por falta de mantenimiento a tuberías

La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado exigió a la concesionaria Agua de Puebla atender de manera inmediata la red subterránea a su cargo, debido a que las fallas en la infraestructura hidráulica generan afectaciones graves en vialidades recientemente intervenidas.

Muestra de ello es el socavón registrado al nororiente de la capital, en la calle Tepeyac (entre Francisco Javier Mina y Avenida Morelos, en la colonia Tepeyac). Esta vialidad fue pavimentada recientemente como parte de la estrategia de movilidad segura en las inmediaciones del Paseo de Campeonas y Campeones, intervención que contempló 3.3 kilómetros de nueva carpeta asfáltica.

Asimismo, se detectó una fuga de agua en la calle 20 Oriente, entre 18 y 20 Norte. Esta vía de comunicación fue intervenida por la Secretaría de Infraestructura mediante los Módulos de Pavimentación, donde hace solo unos días se concluyó el tendido asfáltico y actualmente se trabaja en la colocación de señalética horizontal.

El Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, impulsa el Programa de Pavimentación 2026, el cual tiene como meta intervenir 100 vías de comunicación para mejorar la movilidad y generar bienestar social para las familias poblanas. No obstante, la falta de mantenimiento por parte de Agua de Puebla pone en riesgo este esfuerzo.

Por ello, la dependencia estatal reiteró el llamado a la empresa para que asuma su responsabilidad, realice el mantenimiento preventivo y correctivo correspondiente y evite daños a las obras recién entregadas, los cuales se traducen en desperdicio de insumos, pérdidas de horas de trabajo y afectaciones para los automovilistas.

Finalmente, la Secretaría de Infraestructura, a cargo de José Manuel Contreras, mantendrá la supervisión técnica a través de laboratorios especializados para garantizar la calidad de las obras y dar continuidad a la recuperación de la red vial en la entidad.

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