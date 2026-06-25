Combatir pobreza implica generar oportunidades para emprendedoras: Laura Artemisa

“Combatir la pobreza también significa generar mejores oportunidades para las mujeres emprendedoras, las microempresas y las personas productoras de nuestro estado. Necesitamos fortalecerlas y darles mejores condiciones para crecer”, afirmó Laura Artemisa García Chávez, secretaria de Bienestar, durante su participación en la sesión del Consejo Consultivo Empresarial, celebrada en el Congreso del Estado de Puebla.

En este encuentro, encabezado por la diputada Ana Laura Gómez Ramírez, presidenta del Consejo Consultivo Empresarial, se anunció la incorporación de nuevos integrantes y se dio seguimiento a iniciativas como la Ley de Economía Circular y la Ley Kilómetro Cero, orientadas a fortalecer la vinculación con productores y generar mayores beneficios para las y los poblanos.

Laura Artemisa García Chávez destacó que la atención a la pobreza requiere de la suma de esfuerzos entre gobierno, iniciativa privada, academia y sociedad civil para construir estrategias que permitan ampliar las oportunidades de desarrollo económico para quienes más lo necesitan.

“El apoyo de todas y todos ustedes para generar estas sinergias es fundamental. Necesitamos construir puentes entre diferentes sectores para que las productoras, artesanas y emprendedoras poblanas encuentren más espacios para comercializar sus productos y fortalecer sus proyectos”, señaló.

La titular de Bienestar explicó que el combate a la pobreza implica identificar oportunidades que permitan a las familias generar mayores ingresos, fortalecer sus actividades productivas y mejorar sus condiciones de vida de manera sostenible.

Asimismo, reconoció el trabajo realizado desde el Consejo Consultivo Empresarial para impulsar mecanismos de colaboración que favorezcan la formalización de cadenas de valor y el consumo de productos locales.

“Estas reuniones permiten generar estrategias para vincular a productoras y artesanas poblanas con distintos sectores, facilitando la compra de sus productos y permitiéndoles planear mejor su producción y crecimiento”, destacó.

Durante la sesión también participaron la diputada Marisol Amieva, presidenta del Consejo Consultivo Académico, Mónica Barrientos Sánchez, Subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, así como representantes empresariales, académicos y sociales comprometidos con el desarrollo de Puebla.

Con la visión de justicia social de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el trabajo del gobernador Alejandro Armenta Mier, el Gobierno del Estado impulsa acciones que fortalecen la economía local, se generan oportunidades para las mujeres y contribuyen a construir bienestar para las familias poblanas.

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