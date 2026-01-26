Universidad del Deporte Puebla avanza al 65% y abrirá en mayo

La construcción de la Universidad del Deporte registra un avance del 65 por ciento y se entregará en mayo próximo, como parte de un proyecto estratégico que impulsa el Gobierno del Estado para fortalecer el desarrollo social, educativo y deportivo; así lo informó el gobernador Alejandro Armenta.

Durante un recorrido de supervisión, el ejecutivo estatal destacó que esta institución es una política de Estado que permanecerá más allá de los períodos gubernamentales ya que apuesta por el deporte, la cultura y el arte como herramientas de reconstrucción del tejido social. Con un trato cercano y respetuoso, Alejandro Armenta reconoció a los trabajadores de la obra como parte fundamental del desarrollo de Puebla y del uso honesto de los recursos públicos.

La obra interviene más de 61 mil metros cuadrados con una inversión cercana a 730 millones de pesos, genera empleo directo para cientos de trabajadores y aprovecha infraestructura previamente manufacturada, con el objetivo de ofrecer espacios dignos, modernos y seguros para la formación integral de las y los jóvenes poblanos.

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras, informó que los trabajos avanzan conforme al programa, con estándares de calidad y seguridad. Detalló que el complejo contará con 40 aulas para mil 600 estudiantes, canchas de fútbol, béisbol y box, y que actualmente se generan 356 empleos directos, lo que representa una importante derrama económica para las familias poblanas.

Al señalar que la Universidad del Deporte abre nuevas oportunidades para que las y los jóvenes continúen su preparación académica y deportiva, la secretaria de Deporte y Juventud, Gabriela Sánchez, destacó la incorporación de carreras como psicología deportiva y el regreso de Puebla al circuito de competencias nacionales, con la sede de la Olimpiada Nacional 2026, lo que proyecta al estado como semillero de campeonas y campeones.

En su oportunidad, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, comparó la Universidad del Deporte con el Museo Barroco, al señalar que este nuevo proyecto cuesta diez veces menos, tiene tres veces más metros cuadrados y evita un esquema de deuda que habría alcanzado hasta 14 mil millones de pesos. Afirmó que el ahorro de 8 mil millones de pesos permitió impulsar hasta 19 proyectos similares, como muestra de un gobierno que trabaja en favor de las y los poblanos, con el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El supervisor de obra, Ángel Oliver, explicó que el complejo cumple con la normatividad vigente y avanza en áreas clave como aulas, alberca semiolímpica, auditorio y residencias estudiantiles, con labores de construcción de lunes a sábado y la participación diaria de hasta 350 trabajadores, tanto locales como foráneos.

