Proponen reforzar protección a menores frente a violencia digital

La diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas presentó una iniciativa para reformar la fracción I del artículo 62 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, con el objetivo de fortalecer la protección de la niñez y adolescencia frente a la violencia en entornos digitales.

La propuesta plantea establecer de manera expresa que las autoridades estatales y municipales deberán tomar las medidas necesarias para prevenir, investigar, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por la violencia digital, cibernética o aquella que se ejerza mediante cualquier medio que implique el uso de tecnologías de la información en todas sus modalidades.

Además, la iniciativa incorpora los riesgos derivados del uso de la inteligencia artificial, reconociendo la necesidad de actualizar el marco legal ante los nuevos desafíos tecnológicos que pueden vulnerar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Con el impulso a estas propuestas, el Congreso del Estado de Puebla avanza en la construcción de un marco jurídico más sólido para la protección integral de los derechos de la infancia y adolescencia.

