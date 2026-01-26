Lluvias en Xochitlán de Vicente Suárez provocan deslaves

Las intensas lluvias que se registraron la tarde de este domingo en Xochitlán de Vicente Suárez, en la Sierra Norte de Puebla, provocaron deslaves en carreteras y caminos que conectan con diversas comunidades, dejando algunas zonas incomunicadas.

Alrededor de las 18:00 horas, el camino hacia la comunidad de Pahuata sufrió deslaves de lodo, piedras, ramas y algunos árboles. Pobladores señalaron que las precipitaciones comenzaron desde la noche del sábado y continuaron durante la jornada del domingo, lo que provocó la caída de tierra y materiales que bloquearon la vía.

Varias personas y vehículos que intentaron transitar por la zona quedaron varados debido al tamaño de las piedras y al lodo acumulado. A pesar de los esfuerzos de los pobladores por despejar el camino, resultó imposible continuar la circulación.

Los habitantes hicieron un llamado a las autoridades municipales y estatales para que apoyen en las labores de limpieza y restablezcan la comunicación, ya que algunas personas iniciaron su recorrido a pie para regresar a sus hogares.

Editor: César A. García

