Detienen a hombre por posesión de narcótico en Tehuacán

La Fiscalía General del Estado dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de Honorio N. y/o David N., alias “El Flaco”, de 33 años de edad, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple del narcótico conocido como metanfetamina, ocurrido en el municipio de Tehuacán, Puebla.

Los antecedentes del presente mandamiento ocurrieron en junio de 2023, en la colonia América, del municipio antes referido. El hoy imputado intentó evadir a elementos de Policía Estatal que circulaban por la zona, por lo que dicha autoridad se acercó para entrevistarlo y, al realizarle una inspección corporal, entre sus pertenencias le encontraron varios envoltorios de plástico de polvo granulado con características similares al narcótico conocido como cristal.

Derivado de estos hechos, la persona quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien ejercitó acciones penales en su contra.

Con base en los datos de prueba recabados, en audiencia inicial se vinculó a proceso y se le impuso medida cautelar de firma periódica al hoy imputado; quien, al haber incumplido con dicha medida, el Ministerio Público solicitó y obtuvo la correspondiente orden de aprehensión.

