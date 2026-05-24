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domingo, mayo 24, 2026
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Choque frontal en Tehuacán–Teotitlán deja daños y lesionados

Por:
Amaury Jiménez
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Los heridos fueron trasladados a un hospital de Tehuacán.

Un fuerte accidente automovilístico se registró la mañana de este domingo sobre la carretera estatal Tehuacán–Teotitlán, a la altura del tramo conocido como “Cerro Recortado”, en el municipio de Altepexi, situación que movilizó a elementos de seguridad.

En el percance se vieron involucrados un vehículo deportivo color negro y un Nissan Versa azul, los cuales terminaron con severos daños materiales.

De acuerdo con testigos, el conductor del auto deportivo, presuntamente en estado etílico, circulaba a exceso de velocidad y realizando maniobras de rebase en curva, lo que provocó que impactara de frente contra el Versa, donde viajaban un hombre acompañado de una mujer.

Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil y Bomberos, así como elementos de la Policía Municipal de Ajalpan, quienes brindaron atención prehospitalaria a los lesionados y posteriormente los trasladaron a un hospital de Tehuacán.

Elementos de la Policía Estatal División Caminos realizaron el peritaje correspondiente y ordenaron el retiro de ambas unidades con apoyo de grúas.

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