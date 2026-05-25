Irán traslada su campamento mundialista de EU a México

La selección de Irán, que tenía previsto entrenar en Tucson, Arizona, para la Copa del Mundo de 2026, trasladará su campamento base a Tijuana, México, anunció este sábado Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de Irán.

La decisión, que aún no ha sido confirmada por la FIFA ni por las autoridades del Kino Sports Complex de Tucson, responde a la incertidumbre por la guerra en Oriente Medio, preocupaciones de seguridad y, principalmente, a las dificultades para obtener visas de ingreso a Estados Unidos, país con el que Irán no mantiene relaciones diplomáticas desde 1980.

“Todos los campamentos base de las selecciones participantes en el Mundial deben contar con la aprobación de la FIFA. Afortunadamente, tras las solicitudes que presentamos y las reuniones que mantuvimos con la FIFA y con funcionarios del Mundial en Estambul, así como la reunión por seminario web que tuvimos ayer en Teherán con el respetado secretario general de la FIFA, se aprobó nuestra solicitud de cambiar la base del equipo de Estados Unidos a México“, declaró Taj.

*🇮🇷Presidente de la Federación de Fútbol de Irán: el campamento de la Selección Nacional se traslada a México*



Con esta medida se resolverá el problema de visa de los miembros del equipo iraní pic.twitter.com/YhBn10MKil — Embajada de Irán en México (@IraninMexico) May 23, 2026

“Para realizar estos desplazamientos tenemos problemas de visados, especialmente en lo que respecta al número de visados disponibles. Este problema se resolverá pronto, ya que el equipo entrará en México. Quizá podamos tomar un vuelo privado con Iran Air”, añadió Taj.

La nueva ubicación ofrece una ventaja logística considerable: el vuelo de Tijuana a Los Ángeles, sede de dos de los tres partidos de Irán en la fase de grupos, tiene una duración de apenas 55 minutos, mucho menor que el trayecto desde Tucson.

El equipo persa enfrentará a Nueva Zelanda el 15 de junio y a Bélgica el 21 de junio en Inglewood, California, y cerrará la primera ronda contra Egipto el 26 de junio en Seattle.

El vicepresidente de la federación iraní, Mehdi Mohammad Nabi, había declarado el martes pasado que no tenía “la certeza de que todos los jugadores y el personal recibirán sus visados para Estados Unidos”.

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