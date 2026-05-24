Noel León, primer conductor mexicano victorioso en “F2”

El piloto regiomontano Noel León, de 22 años, se convirtió este sábado 23 de mayo en el primer mexicano en ganar una carrera de Fórmula 2, al imponerse en la carrera sprint del Gran Premio de Canadá, disputada en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

La Fórmula 2 es la categoría renombrada de la extinta GP2 Series, en la que dos pilotos mexicanos (Sergio “Checo” Pérez y Esteban Gutiérrez) ganaron carreras en su momento, pero ninguno lo había logrado desde que la serie adoptó su nombre actual en 2017.

El corredor del equipo Campos Racing, quien cursa su temporada debut en la antesala de la Fórmula 1, largó desde la tercera posición y aprovechó diversas situaciones clave, entre ellas un safety car, para adelantar al italiano Gabriele Mini, quien había dominado gran parte de la competencia.

Tras tomar el liderato, León administró el desgaste de neumáticos en las vueltas finales y soportó la presión de sus perseguidores para cruzar la meta en primer lugar.

¡VIVA MÉXICO! 🇲🇽🇲🇽🇲🇽



History made in Montreal as Noel León becomes the first Mexican driver to win in #F2 🏆#CanadianGP pic.twitter.com/1BOuRRzKZ7 — Formula 2 (@Formula2) May 23, 2026

“¡Ganadores! Muy buena carrera y estoy muy contento con el coche, con el equipo y con el increíble trabajo que han estado haciendo. Estoy súper feliz con esta primera victoria”, declaró el piloto mexicano.

Previamente en Australia, Noel León había logrado su primer podio en la categoría al terminar en segundo lugar en la carrera sprint de Melbourne.

La carrera principal del GP de Canadá en F2 se disputará este domingo 24 de mayo a las 11:05 horas, tiempo del centro de México.

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