Comisión del Congreso aprueba 15 reformas a la Constitución local

En la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, las y los diputados aprobaron 15 iniciativas de reforma a la Constitución local, algunas relacionadas con el aplazamiento de la elección judicial local hasta 2028, la limitación a hasta sólo 15 regidurías en los ayuntamientos y la anulación de las elecciones en caso de intervención extranjera.

En un solo dictamen, los integrantes de la Comisión abordaron la creación de una fiscalía especializada en investigación de delitos relacionados con las violencias de género contra las mujeres.

La iniciativa enviada por el gobernador Alejandro Armenra sobre la nulidad de elecciones, agrega causas como exceder el gasto de campaña en un 5 por ciento, comprar cobertura informativa en tiempos en radio y televisión fuera de los plazos de la ley, usar recursos de procedencia ilícita y la acreditación de intervención extranjera.

En el artículo 102, las y los diputados aprobaron por mayoría que cada ayuntamiento será conformado por el presidente o presidenta municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías. En este caso, se respetarán los criterios de paridad de género.

Asimismo, se establece que por única ocasión la presidenta del Pleno del Tribunal Superior de Justicia se mantendrá en su cargo hasta que concluya la toma de protesta de las y los magistrados electos en 2028, así como de la instalación de la junta de Gobierno y Administración del mismo.

De la misma forma en el caso del presidente de la judicatura que se encuentre en el cargo antes de 2028.

Editor: Renato León

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