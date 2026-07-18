Fortalecen al campo en Cuautincháncon fertilizantes y maquinaria

Con la entrega de fertilizantes, módulos de maquinaria agrícola, apoyos para contingencias agropecuarias, recursos para obra comunitaria, acciones del Plan de Reforestación 2026 y obras educativas, el Gobierno del Estado fortaleció la productividad y el desarrollo de la microrregión de Cuautinchán. Durante el evento, el gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que estas acciones forman parte de la estrategia para transformar el campo poblano mediante tecnología, infraestructura y programas que impulsan la soberanía alimentaria, el bienestar social y el crecimiento de las comunidades, en coordinación con la política de desarrollo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Durante el encuentro con habitantes de la microrregión de Cuautinchán, integrada por municipios como Amozoc, Acajete, Tecali de Herrera y Tepatlaxco de Hidalgo, el mandatario estatal destacó que el programa Seguridad para el Campo representa una transformación histórica para el sector agrícola. Recordó que al inicio de la administración no existía maquinaria pública para apoyar a las y los productores, mientras que actualmente Puebla cuenta con mil 800 equipos entre tractores, drones, sembradoras y cosechadoras, además, este año se trabaja en la siembra de 200 mil hectáreas, con la meta de alcanzar 400 mil el próximo año. Subrayó que la industrialización de los productos del campo permitirá incrementar los ingresos de las familias campesinas mediante el valor agregado, como ya ocurre con la marca Puebla Cinco de Mayo y el proyecto de la Fábrica de Café del Bienestar que se instalará en Puebla.

Ante casi mil 500 personas y como parte de la estrategia territorial del Gobierno del Estado, Alejandro Armenta Mier anunció la construcción del Periférico Cinco de Mayo, integrado por un arco sur y un arco norte, proyecto que mejorará la conectividad de la zona metropolitana, reducirá tiempos de traslado y elevará el valor del desarrollo regional. Asimismo, informó la construcción de un conjunto habitacional con apoyo del Infonavit y la CONAVI, destinado a madres solteras, jóvenes estudiantes, personal de seguridad pública, Protección Civil, bomberos, docentes jubilados y otros sectores de la población.

A ello se suma la modernización de carreteras y vialidades estratégicas mediante la ampliación a cuatro carriles en diversos tramos de la región, acciones respaldadas por el suministro de materiales proporcionados por Petróleos Mexicanos, como parte de la coordinación entre los gobiernos estatal y federal.

El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, informó que en esta jornada se beneficiaron 478 productores con la entrega de 3 mil 179 sacos de fertilizante, además de seis tractores, tres drones y 47 implementos agrícolas, administrados por comités comunitarios para garantizar su uso colectivo. También destacó la entrega de 41 proyectos de Obra Comunitaria, con una inversión superior a 11 millones de pesos, recursos que llegan directamente a las comunidades y cuya administración recae en tesoreras, lo que fortalece la participación de las mujeres y la transparencia en la ejecución de las obras.

En el evento también participaron la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, con la entrega de árboles de ocote chino y nuez de Castilla para el Plan de Reforestación 2026, así como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Educación, autoridades municipales y representantes del Poder Legislativo.

Por su parte, el presidente municipal de Cuautinchán, José Luis González Hernández, reconoció el trabajo cercano del gobernador y refrendó el respaldo de los municipios de la microrregión a los proyectos estratégicos del Gobierno del Estado, entre ellos la construcción del Periférico Cinco de Mayo, los desarrollos habitacionales y las acciones para fortalecer al campo, al señalar que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno permitirá consolidar una etapa de crecimiento y bienestar para las familias poblanas.

Los testimonios de las beneficiarias reflejaron el impacto social de estas acciones como el de María Benita Comisaria Luna que destacó la incorporación de tractores y drones lo que moderniza las labores agrícolas y permite que “el campo poblano florezca”, mientras que María Isabel Rodríguez, María Nieves Pérez y Helodia Flores Pérez agradecieron los apoyos recibidos, al señalar que el fertilizante, la maquinaria y la atención directa a las comunidades fortalecen la producción, respaldan a las familias de menores recursos y renuevan la esperanza de quienes trabajan todos los días la tierra, lo que consolida un campo más fuerte, productivo y con mayor bienestar para Puebla.

El Gobierno del Estado reafirma su compromiso de seguir con el trabajo de programas, infraestructura y oportunidades para cada microrregión de Puebla y que el desarrollo llegue a todos los municipios.

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