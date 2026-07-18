Podrás disfrutar de estas actividades culturales el fin de semana en Puebla

El Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, que dirige Anel Nochebuena, ha preparado diversas actividades para todos los gustos y con mucha diversión.

Inicia el sábado con algo singular. Rematch Fit House tendrá una sesión de yoga con cuencos tibetanos impartida por Luis Boix a las 9:00 horas. Si buscas algo más relajante, no te puedes perder esta sesión. La cita es en Calzada La Loma #8110, en Santa Cruz Buenavista. La entrada es libre; únicamente lleva tu mat de yoga.

Más tarde, a las 10:30 de la mañana, con el Taller de Cuento y Gráfica + Museo Itinerante en la Biblioteca de Santa María Tecola, no te pierdas esta actividad, en donde se podrán crear dibujos con la técnica de litografía. Si te gusta explorar tu creatividad, esta actividad es para ti. La entrada es libre.

Por la tarde no te pierdas la Noche de Museos. Treinta recintos culturales abren sus puertas al público en general para disfrutar de sus espacios y de las diversas exposiciones que hay en la ciudad. No te pierdas los últimos días de la exposición 90 minutos. La Pasión del Fútbol y Tiempo Extra.

Y para cerrar la noche acude al Cuexcomate entre Velas, un concierto al interior del volcán más pequeño del mundo. Disfruta de una velada sin igual con las interpretaciones de música clásica y moderna. Llega con tiempo, el cupo es limitado y la entrada es libre.

Y el domingo arranca desde las 12:00 horas con la Banda Sinfónica Municipal, con una tarde de música y danzón, y un poco más tarde, a las 13:00 horas, se presenta la Compañía de Danza Folclórica Cuetlaxcoapan, todo en el Parque de Analco. La entrada es libre.

En Puebla, Capital Americana de la Cultura 2026, siempre hay un plan para todos los gustos.

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