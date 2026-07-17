Pepe Chedraui supervisa bacheo en colonia Popular Castillotla

Como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura vial de la capital, el presidente municipal, Pepe Chedraui, supervisó los trabajos de bacheo que se realizan en la colonia Popular Castillotla, con el objetivo de mejorar las condiciones de las calles y brindar traslados más seguros para las y los poblanos.

Estas labores forman parte de la estrategia permanente del Gobierno de la Ciudad para atender las vialidades que requieren mantenimiento, priorizando la seguridad de peatones y automovilistas, así como una mejor movilidad en las diferentes colonias de Puebla capital.

Te recomendamos: