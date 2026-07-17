Apple rebasa a Nvidia y vuelve a ser la compañía más valiosa del mundo

Apple recuperó el título de la empresa más valiosa del mundo al superar a Nvidia en capitalización bursátil, reflejando un cambio en la percepción de los inversionistas sobre el futuro de la inteligencia artificial.

La compañía alcanzó un valor aproximado de 4.88 billones de dólares, mientras que Nvidia se ubicó ligeramente por debajo, con 4.86 billones, tras una caída en el precio de sus acciones.

El cambio ocurre en un contexto en el que los mercados comienzan a ampliar su enfoque más allá de los fabricantes de chips para IA. Analistas consideran que Apple ha fortalecido su posición gracias a su capacidad para integrar la inteligencia artificial en su ecosistema de hardware, software y servicios, lo que genera expectativas de ingresos más sostenibles a largo plazo.

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La empresa también ha impulsado su estrategia con la renovación de Siri, incorporando funciones de IA más avanzadas para competir con otras grandes compañías tecnológicas. Especialistas destacan que la enorme cantidad de datos almacenados en los iPhone, combinada con el enfoque de privacidad de Apple, podría convertirse en una ventaja competitiva para ofrecer experiencias más personalizadas a los usuarios.

Aunque Nvidia continúa siendo un actor clave en la infraestructura de inteligencia artificial y mantiene un papel dominante en el mercado de procesadores gráficos, los inversionistas comienzan a diversificar sus apuestas hacia otras empresas del sector tecnológico.

Editor: Edgar Espinoza

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