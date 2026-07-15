ChatGPT regresa a WhatsApp para usuarios de Europa

La empresa OpenAI anunció el regreso de ChatGPT a WhatsApp, luego de que el servicio fuera retirado a principios de este año debido a cambios en las políticas de Meta. Ahora, los usuarios podrán volver a interactuar con el chatbot directamente desde la aplicación de mensajería y acceder a nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial.

Entre las principales novedades destaca la posibilidad de enviar fotografías y videos para que ChatGPT los analice, describa su contenido o responda preguntas relacionadas con el material compartido. La herramienta también mantiene funciones como responder consultas, generar texto, traducir idiomas, resumir información y apoyar en tareas cotidianas, todo sin salir de WhatsApp.

Para utilizar el servicio, los usuarios solo deben iniciar una conversación con la cuenta oficial de ChatGPT en WhatsApp. Quienes ya tengan una cuenta de OpenAI también podrían vincularla para acceder a funciones adicionales y sincronizar parte de su experiencia con la plataforma.

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Cabe señalar que esta actualización solo está disponible para usuarios del Espacio Económico Europeo (EEE). OpenAI informó a través de su cuenta oficial en X que ChatGPT puede utilizarse en WhatsApp mediante el contacto verificado 1-800-ChatGPT, al que los usuarios deben enviar un mensaje para iniciar la conversación.

El regreso de ChatGPT representa un cambio importante, ya que en enero de 2026 la plataforma había dejado de operar dentro de WhatsApp tras restricciones impuestas por Meta a los chatbots de terceros. Con este nuevo acuerdo, la inteligencia artificial vuelve a estar disponible para millones de usuarios con capacidades ampliadas para interpretar contenido multimedia.

La actualización forma parte de la estrategia de OpenAI para acercar sus herramientas de inteligencia artificial a más personas mediante aplicaciones de uso diario, facilitando consultas rápidas y asistencia sin necesidad de instalar software adicional.

ChatGPT is available again on WhatsApp in the EEA, part of our work to make AI accessible in the apps people already use every day.



Message the verified 1-800-CHATGPT contact to ask questions, upload images, send voice notes, create images, and use ChatGPT in many languages.… pic.twitter.com/BpJC3tBxQ8 — ChatGPT (@ChatGPTapp) July 13, 2026

Editor: Arturo Medina

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