Presentan nueva demanda contra fusión de Paramount y Warner Bros

Una alianza de fiscales generales de California y otros 11 estados de Estados Unidos presentó una demanda para impedir la fusión entre Paramount y Warner Bros, al considerar que la operación concentraría demasiado poder en la industria del entretenimiento y afectaría la libre competencia.

La acción legal sostiene que el acuerdo, valuado en 110 mil millones de dólares, daría origen a una de las compañías de medios más grandes del mundo, con un amplio control sobre la distribución de películas, canales de televisión por cable y plataformas de streaming. Según los demandantes, esto podría traducirse en precios más altos para consumidores y distribuidores, además de reducir la diversidad de contenidos disponibles.

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Los fiscales también advirtieron que la consolidación del mercado podría tener consecuencias para trabajadores de la industria, salas de cine y empresas de distribución, al disminuir la competencia y fortalecer la posición dominante de una sola compañía. La demanda solicita que un tribunal federal detenga la operación mientras se analiza su impacto bajo las leyes antimonopolio estadounidenses.

Por su parte, Paramount defendió la fusión al asegurar que permitirá fortalecer su capacidad para competir con los grandes gigantes tecnológicos y de streaming, además de mejorar la producción de contenido y generar eficiencias operativas. La empresa adelantó que responderá en los tribunales para mantener vigente el acuerdo.

El caso añade un nuevo obstáculo para una de las operaciones corporativas más importantes del sector del entretenimiento en los últimos años, cuyo desenlace podría redefinir el panorama de Hollywood y del mercado audiovisual internacional.

Editor: Arturo Medina

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