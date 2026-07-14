¿Por qué se celebra el Día Mundial del Rock cada 13 de julio?

El Día Mundial del Rock se celebra cada 13 de julio en distintos países como una fecha simbólica para reconocer la influencia del género en la música popular.

La efeméride surgió a partir del impacto de Live Aid, dos conciertos benéficos realizados en 1985 que reunieron a grandes artistas para apoyar una causa humanitaria.

El evento fue impulsado por Bob Geldof y Midge Ure con el objetivo de recaudar fondos para combatir la hambruna que afectaba a Etiopía durante los ochenta.

Los conciertos se realizaron de manera simultánea en el Estadio de Wembley, Londres, y el John F. Kennedy Stadium, Filadelfia, con más de 16 horas de música.

Te puede interesar: Fallece el actor Sam Neill, recordado por ‘Jurassic Park’

La jornada reunió a figuras como Queen, David Bowie, U2, The Who, Elton John, Madonna y Led Zeppelin, con actuaciones que quedaron registradas en la historia.

Más allá del espectáculo musical, Live Aid demostró el alcance de la industria como herramienta de movilización social y permitió recaudar millones de libras.

Con el paso de los años, medios, emisoras de radio y comunidades de seguidores adoptaron el 13 de julio como una fecha para celebrar la historia del rock.

Sin embargo, el Día Mundial del Rock no cuenta con reconocimiento oficial de organismos como la ONU o la UNESCO, sino con respaldo cultural internacional.

Te recomendamos: