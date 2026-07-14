Presunto intento de asalto desata operativo en el Centro de Puebla

Un fuerte operativo de seguridad se desplegó la noche de este lunes en el Centro Histórico de Puebla, luego de que se registraran detonaciones de arma de fuego durante un presunto intento de asalto contra el conductor de un automóvil. Los hechos fueron confirmados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El incidente ocurrió alrededor de las 19:45 horas, en la intersección de la 5 Poniente y la avenida 16 de Septiembre, donde testigos reportaron varias detonaciones de arma de fuego, lo que generó alarma entre comerciantes, quienes en algunos casos bajaron las cortinas de sus establecimientos, así como entre peatones y automovilistas que transitaban por la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos responsables viajaban a bordo de una motocicleta. Al llegar a la altura de un automóvil Audi, habrían intentado despojar de la unidad a su conductor de manera violenta. Durante el hecho se realizaron disparos y, posteriormente, los sospechosos huyeron con rumbo desconocido.

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar, acordonaron el área y localizaron varios casquillos percutidos sobre la vialidad.

Te puede interesar: Motociclistas se manifiestan en contra de la “Ley Casco” en Puebla

Como parte de la respuesta, la SSC implementó un operativo en distintas calles de la ciudad para localizar a los probables responsables. Hasta el momento no se reportan personas detenidas y las labores de búsqueda continúan en la zona del Centro Histórico.

Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realiza el procesamiento de la escena y el levantamiento de indicios para integrar la carpeta de investigación y esclarecer la mecánica de los hechos.

Debido a las diligencias y al despliegue de seguridad, varias calles del primer cuadro de la ciudad permanecen cerradas a la circulación, por lo que las autoridades exhortaron a los automovilistas a utilizar vías alternas y a los peatones a evitar la zona.

#Seguridad 🚨 Un fuerte operativo de seguridad se presenta esta noche en inmediaciones de la 5 Poniente y 16 de Septiembre, luego de que diversas corporaciones policiales han cerrado el paso tras reportes ciudadanos que alertan sobre posibles detonaciones de arma de fuego.



Los… pic.twitter.com/MobKbWz6G5 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 14, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: