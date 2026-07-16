Yuri y Grupo Ilusión prenderán la Feria de Atlixco 2026

La Feria de Atlixco 2026 te espera para bailar y cantar a todo pulmón con la presentación de grandes exponentes de la música mexicana que pondrán a cantar y bailar a miles de asistentes en el Centro de Convenciones de Atlixco, del 18 al 26 de julio.

El miércoles 22 de julio, Aarón y su Grupo Ilusión llenarán de ritmo la feria con sus grandes éxitos como “Todo Me Gusta de Ti”, “Destilando Amor”, “Te Vas” y “Si Me Recuerdas”, en una noche ideal para disfrutar y bailar en familia.

Al día siguiente, el jueves 23 de julio, será el turno de la cantante Yuri, una de las voces más emblemáticas del pop en español, quien interpretará temas que han marcado generaciones como “Maldita Primavera”, “Detrás de Mi Ventana”, “¿Qué Te Pasa?” y “El Apagón”, prometiendo un espectáculo lleno de energía, nostalgia y grandes emociones.

Con una programación artística de primer nivel, la Feria de Atlixco 2026 invita a visitantes de todo el estado y del país a vivir una experiencia única con música, tradición, gastronomía y entretenimiento para toda la familia.

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