Lluvia provoca inundaciones y accidentes viales en Cuautlancingo

La lluvia que se presentó la tarde de este lunes y que sorprendió a habitantes poblanos dejó inundaciones en distintos puntos del municipio de Cuautlancingo, así como algunos accidentes viales sobre diversas carreteras, provocando complicaciones para la circulación vehicular.

Uno de los puntos afectados por la acumulación de agua es el paso inferior del puente del Periférico Ecológico, a la altura del Barrio del Alto, donde conductores reportaron un nivel considerable de encharcamiento.

De igual manera, un vehículo quedó varado debido al agua acumulada en la calle Morelos, esquina con calle Remedios, situación que obligó a extremar medidas de seguridad en la zona.

En el lugar ya trabajan elementos de Tránsito Municipal para abanderar el área, al igual que personal de Protección Civil municipal, quienes se mantienen atentos para atender cualquier llamado por vehículos varados.

Por otro lado, durante la lluvia se registraron dos accidentes; uno sobre la carretera federal Puebla–Tehuacán y otro en la autopista Puebla–Orizaba. El primero ocurrió a la altura de San Jerónimo Ocotitlán y Santiago Acatlán, donde el conductor de una unidad perdió el control debido al asfalto mojado e impactó contra una camioneta, dejando únicamente daños materiales.

El segundo percance se registró en la autopista Puebla–Orizaba, donde se reportó una carambola entre siete unidades, originada por las condiciones resbalosas del pavimento. Hasta el momento se desconoce si hubo personas sin vida; sin embargo, el hecho generó tráfico intenso que también afecta la circulación en la carretera federal Puebla–Tehuacán.

