SITAUDI comparecerá ante juez federal para evitar huelga

Los integrantes de la Comisión Revisora del Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi (SITAUDI) fueron citados a una audiencia con un juez federal de Asuntos Colectivos de Ciudad de México para este lunes 15 de junio, ya que siguen sin firmar un acuerdo con la empresa para evitar la huelga.

“En esa reunión el juez determinará lo conducente por la vía legal y por mi parte siempre será actuar de manera profesional, con madurez y con responsabilidad para no llevarlos el día martes 16 de junio a una huelga innecesaria”, informó el secretario general del Sitaudi, César Orta Briones.

A través de un comunicado indicó a los sindicalizados que la negociación de este año sobre el aumento de salarios y romper el tope salarial “subió de tono”.

El líder sindical explicó que la empresa no cede en la petición que en un inicio fue del 15 por ciento de aumento al salario, ya que la inflación es del 3.9 por ciento, lo cual consideró que “no ayuda en nada”.

“Hemos tenido reuniones incluso con el Sindicato de Alemania para comentarles la situación que estamos viviendo en estos momentos de la negociación contractual y las dificultades que hemos pasado en las últimas 2 semanas de negociación”, informó.

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Orta Briones reconoció que en la revisión contractual han avanzado en puntos como tema de utilidades y vales de despensa navideños, peticiones que acordaron con los sindicalizados en asambleas.

El viernes pasado, la Comisión Revisora tuvo una reunión con la Secretaria del Trabajo y Previsión Social Federal y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para exponer, de manera general, en qué hemos avanzado y en qué puntos estamos atorados en la revisión.

El emplazamiento a huelga se vence a las 11:00 horas del martes 16 de junio.

La negociación contractual se da en medio de incertidumbre por parte del aumento de los aranceles a Estados Unidos, la guerra de Medio Oriente y la relación comercial entre México y Estados Unidos con el T-MEC.

Editor: César A. García

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