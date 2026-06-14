Pepe Chedraui garantiza permisos para ver partidos en el zócalo

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, aseveró que se cuenta con los permisos para la retransmisión de los partidos internacionales en el zócalo de Puebla e invitó a la ciudadanía a asistir al resto de los encuentros

“No es un evento que trae directamente el Ayuntamiento o el Estado, es una empresa; pedimos los permisos. Ante estos señalamientos, se volvieron a rectificar los permisos y está todo en orden”, declaró en entrevista.

Chedraui Budib reiteró que estará el jueves de nueva cuenta en el primer cuadro de la ciudad en el partido de la selección de México contra Corea del Sur.

El edil descalificó a los panistas que criticaron la dinámica que realiza la iniciativa privada para que la ciudadanía disfrute 50 partidos de la justa de fútbol de este año.

“Son envidiosos, malhechos (…) está en orden y vamos a apoyar a México, los invito a todas y todos”, subrayó.

Confirma instalación de consejo que abre la puerta al Cablebús

En cuanto al Consejo de Desarrollo Urbano, el alcalde de Puebla confirmó que se instaló desde el viernes y será en próximas fechas cuando se continúen los trámites para desincorporar predios para la construcción del Cablebús.

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Habrá sanción a la empresa RESA

En cuanto al relleno sanitario, insistió en que siguen en la búsqueda de cumplir con las medidas dictadas por la PROFEPA para evitar el derrame de lixiviados y adelantó que “posiblemente” haya sanciones contra la empresa RESA, concesionaria de este espacio.

Chedraui Budib dijo que se estudia qué tipo de sanción podría aplicarse y si es el Ayuntamiento o a nivel federal.

Verificarán obras en Avenida Juárez

El presidente municipal de Puebla adelantó que revisarán si sigue vigente la fianza de las obras en la Avenida Juárez que hizo la administración de Eduardo Rivera y Adán Domínguez, ante los desperfectos ocasionados el jueves pasado por la lluvia.

“Vamos a ver si están vigentes las fianzas, otra vez de las porquerías que hacen; a ver si sigue vigente la fianza, porque tendría que hacerse responsable tanto el (ex)alcalde como el mismo empresario, no sé quién haya sido, tendríamos que verificar, para ir tras el responsable”, agregó.

Editor: César A. García

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