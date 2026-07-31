Asaltan a trailero y lo abandonan en la Cuacnopalan-Oaxaca

Una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia se registró la mañana de este viernes, tras un reporte recibido a través del 911 que alertaba sobre un hombre presuntamente maniatado a un árbol, a la altura del kilómetro 38 de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca.

El trailero, de quien hasta el momento se desconoce la identidad, fue víctima de un asalto durante la mañana de este viernes sobre la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, kilómetros antes de llegar a la caseta de cobro número 76. Tras ser interceptado, fue despojado de la unidad pesada, golpeado y abandonado maniatado.

Los primeros reportes señalan que el conductor circulaba con dirección a Tehuacán cuando fue obligado a detenerse por presuntos delincuentes que viajaban en varias unidades y portaban armas de fuego. Los sujetos lo despojaron del tráiler y posteriormente lo dejaron abandonado.

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El hombre señaló que fue bajado de la unidad y amarrado a un poste; sin embargo, después del robo, el trailero logró liberarse con apoyo de personas que transitaban por el lugar, quienes solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia y las autoridades.

El hombre presentaba lesiones provocadas por la agresión, por lo que recibió atención médica y posteriormente fue trasladado a un nosocomio de Tehuacán para su valoración.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y personal de Protección Civil para brindarle auxilio. Tras recibir el llamado, elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal realizaron recorridos de búsqueda, sin lograr la detención de alguna persona ni conocer el paradero de la unidad.

Editor: César A. García

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