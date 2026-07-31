Liliana Ortiz no descarta buscar la alcaldía de Puebla en 2027

La diputada federal del PAN, Liliana Ortiz Pérez, no se descartó para buscar la candidatura a la alcaldía de Puebla en el proceso electoral de 2027, aunque aclaró que se mantendrá respetuosa de los tiempos legales y de los lineamientos fijados por la dirigencia nacional de su partido.

En entrevista este viernes, la legisladora respaldó la postura planteada por el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, sobre actuar con apego a la legalidad y evitar incurrir en actos de promoción anticipada.

Cuestionada sobre su posible postulación como aspirante al Ayuntamiento de Puebla, en caso de que la contienda se cierre para mujeres, aseguró que está dispuesta a sumar desde la trinchera donde su partido disponga.

“Yo estaré sumamente abierta a esperar los tiempos, pero especialmente esperando también qué dice mi dirigente nacional. Siempre me he dirigido con este respeto a la legalidad porque no hay otra forma de hacerlo cuando quieres hacer las cosas bien”, sostuvo.

Reiteró que se mantendrá a la espera de las definiciones internas que encabece Jorge Romero al frente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Además, Ortiz Pérez hizo un llamado a la ciudadanía y a los órganos electorales a no dejarse engañar por perfiles que realizan actos anticipados de campaña, como la pinta de bardas.

En ese sentido, calificó como “desafortunado” que haya aspirantes que no respeten los tiempos establecidos en la ley de cara a las próximas elecciones.

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Hace falta unidad interna, reconoce

Sobre el papel que ha adoptado el Comité Directivo Estatal (CDE), encabezado por Mario Riestra, Liliana Ortiz reconoció que la unidad interna es un área de oportunidad.

Apuntó que, de cara al proceso electoral del próximo año, la dirigencia estatal debe demostrar que todos los grupos políticos del PAN serán tomados en cuenta por igual.

Editor: César A. García

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