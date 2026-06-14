Arzobispo de Puebla conmemora medio siglo de ministerio sacerdotal

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, conmemoró este domingo medio siglo de ministerio sacerdotal en el Seminario Palafoxiano, ubicado en la colonia El Porvenir.

La ceremonia eucarística que no solo reunió a decenas de fieles, sino que se convirtió en un punto de encuentro para distintas figuras políticas del estado.

Sánchez Espinosa también estuvo respaldado por el nuncio apostólico en México, Joseph Spiteri, designado por el papa Francisco en julio del 2021.

A la par, monseñor Antony Joseph Puthenpurayil emitió un pronunciamiento para reconocer el servicio religioso que Sánchez Espinosa ha brindado a la comunidad en las últimas décadas.

En su intervención, el arzobispo de Puebla aprovechó el micrófono para lanzar un llamado a la unidad comunitaria y urgió a la ciudadanía a involucrarse activamente en la pacificación del entorno social a nivel nacional.

#Puebla ⛪ El arzobispo de Puebla, monseñor Victor Sánchez Espinoza, dijo que es bueno para la entidad "que nos vean juntos", al señalar que desde su ministerio siempre abonará a la unidad del estado. pic.twitter.com/79TgCMIYiE — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 14, 2026

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“Estamos pasando momentos difíciles en el mundo. El papa se ha pronunciado recientemente y nos ha pedido que seamos conductores de paz, constructores de paz; esa es la misión de nosotros los arzobispos”, sentenció Sánchez Espinosa.

Los 50 años sacerdotales también reunieron a distintos sectores públicos y políticos de Puebla en el Seminario Palafoxiano.

Entre los invitados estuvieron Pepe Chedraui Budib, presidente municipal de Puebla; y Sergio Salomón Céspedes Peregrina, titular del Instituto Nacional de Migración (INM).

Además de Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública del estado; el presidente del Congreso local, Pável Gaspar Ramírez; y el exgobernador, Melquiades Morales Flores.

La respuesta de las familias poblanas y los representantes de diversos sectores de la sociedad civil reafirmó el arraigo y la influencia que el arzobispo ha mantenido en el estado a lo largo de sus 50 años de servicio eclesiástico.

Editor: César A. García

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