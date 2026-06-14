Choque en la Oaxaca-Cuacnopalan deja ocho muertos y 11 lesionados

Un total de ocho personas fallecidas y 11 lesionadas fue el saldo de un choque frontal entre dos camionetas tipo Urvan registrado sobre la supercarretera Oaxaca-Cuacnopalan, a la altura del kilómetro 196, en el tramo San Pablo Huitzo-Nochixtlán.

De acuerdo con reportes de corporaciones de emergencia, ambas unidades colisionaron de frente por causas que aún son investigadas por las autoridades.

Entre las víctimas mortales se encuentran una mujer y su hija, quienes viajaban como copiloto y acompañante en una de las unidades involucradas, una camioneta de color negro.

Paramédicos de distintas corporaciones brindaron atención prehospitalaria a las personas sobrevivientes, varias de ellas con lesiones de gravedad, quienes posteriormente fueron trasladadas a hospitales de la región para recibir atención especializada.

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Debido al accidente, la circulación en ambos sentidos de la autopista fue cerrada temporalmente mientras cuerpos de emergencia realizaban labores de rescate y personal ministerial efectuaba las diligencias correspondientes.

Elementos de corporaciones estatales y federales resguardaron la zona, en tanto peritos y agentes de investigación procesaban la escena para determinar las causas del siniestro.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre la identidad de las víctimas.

Editor: César A. García

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