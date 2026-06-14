24.6 C
Puebla City
domingo, junio 14, 2026
Inicio Seguridad

Choque en la Oaxaca-Cuacnopalan deja ocho muertos y 11 lesionados

Por:
Amaury Jiménez
-
8
El accidente entre dos camionetas tipo Urvan ocurrió en el kilómetro 196 de la supercarretera Oaxaca-Cuacnopalan. / Foto: Especial.

Un total de ocho personas fallecidas y 11 lesionadas fue el saldo de un choque frontal entre dos camionetas tipo Urvan registrado sobre la supercarretera Oaxaca-Cuacnopalan, a la altura del kilómetro 196, en el tramo San Pablo Huitzo-Nochixtlán.

De acuerdo con reportes de corporaciones de emergencia, ambas unidades colisionaron de frente por causas que aún son investigadas por las autoridades.

Entre las víctimas mortales se encuentran una mujer y su hija, quienes viajaban como copiloto y acompañante en una de las unidades involucradas, una camioneta de color negro.

Paramédicos de distintas corporaciones brindaron atención prehospitalaria a las personas sobrevivientes, varias de ellas con lesiones de gravedad, quienes posteriormente fueron trasladadas a hospitales de la región para recibir atención especializada.

Te puede interesar: Denuncian foco de infección en San José Lechería por tiradero de desechos

Debido al accidente, la circulación en ambos sentidos de la autopista fue cerrada temporalmente mientras cuerpos de emergencia realizaban labores de rescate y personal ministerial efectuaba las diligencias correspondientes.

Elementos de corporaciones estatales y federales resguardaron la zona, en tanto peritos y agentes de investigación procesaban la escena para determinar las causas del siniestro.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre la identidad de las víctimas.

Editor: César A. García

Te recomendamos:

SEDIF distribuye raciones para desayunadores escolares calientes

Notas relacionadasmás del autor

Más notas

Acribillan a cuatro hombres en Santiago Miahuatlán

Redaccion Oronoticias -

Intentan levantar a otra mujer en San Salvador Chachapa

Redaccion Oronoticias -