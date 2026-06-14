UPMP busca instalar Centro de Monitoreo del Río Atoyac

La Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla (UPMP) buscará albergar un Centro de Monitoreo del Río Atoyac, que permita vigilar de forma permanente la calidad del agua y acompañar las acciones de saneamiento del afluente.

Así lo dio a conocer el rector de la institución, Raymundo Atanacio Luna, quien aseguró que realizará las gestiones necesarias con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Destacó que la ubicación de la universidad, cercana al Atoyac, la convierte en un punto estratégico para estas acciones ambientales, por lo que confió en que sea considerado para detonar dicho proyecto en la universidad.

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Señaló que el Centro de Monitoreo servirá para la formación de profesionistas en biotecnología para generar bienes y servicios biotecnológicos con impacto regional, nacional e internacional.

Atanacio Luna indicó que para este ciclo escolar la institución proyecta aumentar su matrícula de 850 a mil 350 estudiantes mediante la apertura de un turno vespertino y la atracción de nuevos proyectos de investigación.

Aseguró que se encuentra en óptimas condiciones luego de que se atendieron problemas de infraestructura, como filtraciones y fallas en el drenaje que provocaban inundaciones durante la temporada de lluvias.

Editor: César A. García

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