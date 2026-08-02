UDLAP es sede del 5to Retiro de Bioinformática y Redes Complejas

La Universidad de las Américas Puebla fue sede del 5to Retiro de Bioinformática y Redes Complejas, encuentro académico organizado por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) campus Irapuato, en colaboración con el Departamento de Ciencias Químicas y Biológicas de la UDLAP, con el objetivo de fortalecer el diálogo científico y promover el intercambio de conocimientos entre especialistas en las áreas de biología, computación y matemáticas.

En la inauguración del evento, la Dra. Lucila Isabel Castro Pastrana, decana de la Escuela de Ciencias de la UDLAP, destacó la importancia de este 5to Retiro de Bioinformática y Redes Complejas, al señalar que como parte de su agenda de actividades se analizarán los desafíos más apremiantes de la actualidad para afrontar el futuro en esta área: “Haremos un recorrido desde la ecología microbiana hasta el uso de Inteligencia Artificial que nos lleve a descubrir patrones biológicos”, expresó.

Por su parte, la Dra. Maribel Hernández Rosales, investigadora del CINVESTAV campus Irapuato y creadora del evento, comentó que, en el Retiro de Bioinformática y Redes Complejas, se presentarán resultados preliminares de distintas investigaciones e invitó a los participantes a hacer preguntas y comentarios. “Queremos construir un ambiente seguro para discutir ciencia, donde las personas se sientan con la confianza de participar, donde todas las ideas sean escuchadas con respeto y donde una pregunta aparentemente simple termine siendo el inicio de un gran proyecto”, afirmó la Dra. Hernández Rosales, durante la inauguración del evento.

Durante la semana del retiro, se dieron conferencias y talleres entorno a las áreas de biología, computación y matemáticas. Ejemplo de ello fue la ponencia de la Dra. Gabriela Olmedo Álvarez, investigadora del CINVESTAV campus Irapuato, quien habló de la importancia de Cuatro Ciénegas en Coahuila para estudiar el camino evolutivo de bacterias y arqueas para sobrevivir a las 5 extinciones masivas que ha tenido el planeta Tierra.

En su conferencia, explicó que la Tierra ha pasado por 5 eventos catastróficos que terminaron con al menos tres cuartas partes de las especies marinas y terrestres, sin embargo, quien ha sobrevivido es la ecología microbiana y a su vez ha construido nuevos medios ambientes. “Toda la vida fue creada por microorganismos, cada una de nuestras células y lo que tenemos dentro de ellas viene por algo que construyeron las bacterias y las arqueas, además no sólo se adaptan a lo nuevo, sino que transforman el medio ambiente cada vez que algo así ocurre. Así han evolucionado, han remodelado el planeta y aún lo mantienen”, señaló la Dra. Olmedo Álvarez.

Bajo ese contexto, la investigadora explicó que Cuatro Ciénegas es un lugar que contiene ambientes similares a los que había en la Tierra hace cientos de miles de millones de años, cuando la vida empezaba a evolucionar sin luz y sin oxígeno; por lo cual, mencionó que ella y otros científicos se han preocupado por mantener sus ecosistemas con el fin de continuar estudiando las bacterias y arqueas que ahí se encuentran.

Como parte del programa del 5to Retiro de Bioinformática y Redes Complejas, se llevaron a cabo otras conferencias en las que se abordaron temas como redes metabólicas, diversidad microbiana, enfermedades en el microbioma intestinal humano, redes filogenéticas, circuitos neuronales, microorganismos benéficos para la agricultura, plasticidad celular del estómago adulto, rescate de la materia oscura metagenómica, genoma ancestral, topología aplicada a la evolución, reordenamientos del ADN, energía de vértice, microbioma cultivable, metagenómica ambiental, heterogeneidad fenotípica, modelos para el osteosarcoma, topología del espacio químico, la evolución geológica de Puebla y más.

Finalmente, es importante mencionar que al ser sede de este importante evento, la UDLAP refrenda su compromiso con la investigación de alto nivel y con la promoción de actividades que impulsan la generación del conocimiento, aunado al fortalecimiento de redes de colaboración entre sus estudiantes con instituciones de educación superior y centros de investigación. Para conocer más sobre las actividades del Departamento de Ciencias Químicas y Biológicas de la Universidad de las Américas Puebla y de las licenciaturas que lo componen visite el sitio: www.udlap.mx/ofertaacademica .

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